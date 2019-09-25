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Лікарі не рекомендують смажити їжу на цій олії

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Шкідлива олія - фото 1
Шкідлива олія / rd

Всього в одній порції популярної британської страви – смажена риба з картоплею, рівень токсичних речовин багаторазово перевищує добову норму для людини.

Вчені прийшли до висновку, що смаження на високих температурах з використанням популярних рослинних жирів дуже шкідливе для здоров'я. Давно відомо, що під час нагрівання структура жирів змінюється і багато з них можуть ставати токсичними.

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При цьому прийнято вважати, що тваринні жири небезпечніші в цьому плані, аніж рослинні. Але вчені прийшли до висновку, що тваринні жири, наприклад, вершкове масло або свинячий жир, виділяють менше альдегідів і тому вони кращі для приготування їжі на високих температурах, ніж рафінована соняшникова олія.

Також фахівці порадили використовувати оливкову олію: у стравах, приготованих з нею, рівень канцерогенів не перевищує допустимий. Чого не можна сказати про соняшникову олію. Так, в популярній в Великобританії страві Fish and Chips, смаженій рибі з картоплею, рівень токсичних речовин у 100-200 разів перевищує денну норму для дорослої людини. І це ще не межа, рівень токсинів може зрости при використанні рослинної олії поганої якості.

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Fish and Chips

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Джерело: rd
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