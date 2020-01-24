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Лікарі назвали зимовий одяг, від якого слід відмовитися
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Панянки хочуть виглядати ефектно не лише в теплу пору року, а й узимку. Втім, лікарі запевняють, що є низка речей, які можуть вам нашкодити, якщо ви будете їх носити. Отже, від чого слід відмовитися, читайте далі!
Мода диктує нам одягати стильний, але водночас не вельми зручний одяг. Лікарі ж розповіли, що не слід носити взимку, аби не захворіти.
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Плаття-пуховик
Деякі дівчата прагнуть виглядати максимально жіночно в будь-якому образі. Саме для цього вони купують пуховики-сукні. Можливо, це і виглядає красиво, але подібній речі не місце у зимовому гардеробі. Вся річ у тім, що розкльошений низ ніяк не вбереже вас від вітру і морозу. Відповідно, ні про яке здоров'я мови бути не може. До того ж зараз пуховик-плаття перебуває у списку антитрендів.
Шапки зі стразами
Дуже часто стрази на шапках є синтетичними. У складі може бути багато барвників, хімікатів і інших шкідливих для здоров'я речовин. Як підсумок – головний біль, алергія, випадання волосся й інші проблеми зі здоров'ям. Головний убір для зими повинен бути з натуральних матеріалів. До того ж він не повинен сильно тиснути на лоб.
Шуба з короткими рукавами
Цей предмет зимового гардеробу завжди вважався річчю для статусних і забезпечених людей. Але якщо у неї короткі рукава, то це може тільки нашкодити здоров'ю. Треба розуміти, що руки повинні завжди бути у теплі. Такі речі годяться тільки, якщо на вулиці тепла погода.
Уги
Це сучасна альтернатива валянків. Вони здаються теплими, затишними та комфортними. Особливо для зими. Однак для здоров'я ніг це не найкраща річ. Ортопеди стверджують, що в угах немає належної опори для ніг, а через це може розвинутися плоскостопість, а також проблеми з хребтом.
Чоботи на високих підборах
Безсумнівно, таке взуття може бути красивим, але явно не корисним для здоров'я. Особливо взимку, коли на вулиці ожеледь та сніг. Така річ для зими не годиться через те, що створює проблеми під час ходьби. Крім того, вони можуть суттєво підвищувати ризик отримання травм. До того ж високий каблук може привести до мозолів, а також деформації стопи.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що потрібно дотримуватися балансу між модою та користю для вас.
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