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Що додати до їжі, щоб не переїдати

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Як перець допомагає схуднути - фото 1
Як перець допомагає схуднути

Науковці розповіли, що потрібно додавати до звичайного раціону, щоб позбавитись зайвих кілограмів. Один простий продукт дозволить не лише не переїдати, а й схуднути.

Американські науковці з Університету Пердью розповіли, що гострий червоний перець допомагає швидше втамувати голод та з'їсти меншу кількість калорій. Це підтвердив експеримент з каєнським перцем, який упродовж 6 тижнів давати споживати людям із зайвою вагою. Ті, хто любив гостру їжу, вживали у 6 разів більше перцю у стравах, аніж ті, хто не у захваті від таких смаколиків.

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Виявилось, що добровольці з двох команд з'їдали значно менше їжі, аніж раніше без перцю.

Як перець допомагає схуднути - фото 327674
Як перець допомагає схуднути

"Навіть ті учасники, які спершу не любили перець та додавали його зовсім трохи, показали зниження відчуття голоду. Їх апетит щодо жирної, солоної та солодкої їжі значно зменшився", відзначають автори.

Однак не варто надто сильно зловживати перцем, адже він шкідливий для тих, хто має проблеми зі шлунком і травленням.

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Джерело: newsyou
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