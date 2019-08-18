Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Динамо

Лікарі назвали вагому причину додати до раціону квасолю

  • 14
Квасоля надзвичайно корисна для вашого здоров'я - фото 1
Квасоля надзвичайно корисна для вашого здоров'я

Дослідження американських фахівців показало: вживання квасолі зміцнює серце та сприяє зменшенню надмірної ваги. Саме тому її рекомендують додавати до свого раціону усім, у кого немає алергії на цей продукт.

Регулярно включаючи у свій раціон квасолю можна успішно боротися з ожирінням. Також вживання квасолі допомагає знизити небезпеку виникнення інсульту, діабету та серцево-судинних захворювань, – констатували вчені після проведених ними експериментів.

І ще: Ці повсякденні продукти подовжать вашу молодість

Зокрема, були здійснені досліди на мишах, які страждали від ожиріння. Цим тваринам щодня давали квасолю. В результаті гризуни значно схудли. Крім того, зафіксували поліпшення в показниках роботи їх серцево-судинної системи.

Додавайте квасолю до ваших улюблених страв - фото 348412
Додавайте квасолю до ваших улюблених страв

Під час другого експерименту вплив квасолі на організм вивчався на прикладі хворих на діабет другого типу. У цих випробовуваних після включення бобових у раціон також було помічено позитивне перетворення серцевого м'яза. Вчені відзначили зменшення пошкодження тканин через вплив на організм вільних радикалів – молекул, що викликають порушення клітинної цілісності і у зв'язку з цим розвиток різних хвороб.

Фахівці наполегливо рекомендують вживати квасолю людям, які зіткнулися з проблемою ожиріння і діабету.

Читайте також: Смачно і корисно: цей доступний овоч продовжує життя

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 679
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
  • 16 серпня, 16:21
  • 775
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1692635
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа