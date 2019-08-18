Лікарі назвали вагому причину додати до раціону квасолю

Дослідження американських фахівців показало: вживання квасолі зміцнює серце та сприяє зменшенню надмірної ваги. Саме тому її рекомендують додавати до свого раціону усім, у кого немає алергії на цей продукт.

Регулярно включаючи у свій раціон квасолю можна успішно боротися з ожирінням. Також вживання квасолі допомагає знизити небезпеку виникнення інсульту, діабету та серцево-судинних захворювань, – констатували вчені після проведених ними експериментів.

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Зокрема, були здійснені досліди на мишах, які страждали від ожиріння. Цим тваринам щодня давали квасолю. В результаті гризуни значно схудли. Крім того, зафіксували поліпшення в показниках роботи їх серцево-судинної системи.

Додавайте квасолю до ваших улюблених страв

Під час другого експерименту вплив квасолі на організм вивчався на прикладі хворих на діабет другого типу. У цих випробовуваних після включення бобових у раціон також було помічено позитивне перетворення серцевого м'яза. Вчені відзначили зменшення пошкодження тканин через вплив на організм вільних радикалів – молекул, що викликають порушення клітинної цілісності і у зв'язку з цим розвиток різних хвороб.

Фахівці наполегливо рекомендують вживати квасолю людям, які зіткнулися з проблемою ожиріння і діабету.

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