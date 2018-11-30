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Фахівці назвали основні ознаки надлишку цукру в організмі
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Часто перше, на що звертають увагу фахівці при зайвій вазі: слід уникати вживання занадто великої кількості цукру. Його можна назвати отрутою для вашого організму. Він не тільки викликає збільшення ваги, але і негативно впливає на інші аспекти здоров'я.
Однак, іноді ви можете не усвідомлювати негативні наслідки, які може мати для організму надмірне споживання цукру. Можливо, єдина небезпека, яку ви пов'язуєте зі зловживанням цукру – це діабет. Але перш ніж досягти цієї крайності, виникає низка побічних ефектів, які можуть значно ускладнити ваше повсякденне життя.
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Ознаки того, що ви їсте багато цукру:
1. Загальне виснаження
Його вплив можна порівняти з впливом стимуляторів. Спочатку у вас швидкий підйом енергії, але незабаром вона опускається нижче нормального рівня. Тому після початкового сплеску ви відчуваєте падіння. Саме тому ми рекомендуємо пити каву без цукру або інших інгредієнтів.
2. Бажання з'їсти більше солодощів
Якщо ви виявили, що думаєте про солодощі постійно, це може бути ознакою того, що ви їсте багато цукру. Можливо, у вас сформувалася залежність від нього. Нам потрібна глюкоза, щоб вижити. Чим більше ми їмо, тим більше мозок говорить організму, що необхідно зробити запаси. Ось чому цукор додають у найнесподіваніші продукти, наприклад закуски і навіть м'яса.
3. Перепади настрою
Як ми вже говорили, чим більше ви їсте, тим більшими стають ваші апетити. Це означає, що коли ви з'їли щось солодке, ви в кращому настрої. З іншого боку, коли ви не їсте солодке, ви стаєте дратівливими. Найсмішніше, що тепер ваші перепади настрою пов'язані з певною їжею.
4. Ви набрали вагу
Після того, як ваш мозок отримав необхідну для його роботи кількість цукру, тіло засвоює залишки у вигляді жиру. Оскільки підшлункова залоза не в змозі виробляти достатню кількість інсуліну, щоб перетравити це, ваша печінка визначає це як жир. Не панікуйте – ви все одно можете з'їсти кілька шматочків фруктів і скинути зайву вагу. Глюкоза, наявна у цих продуктах, не так шкідлива, як у тістечок та інших магазинних виробах.
5. Ваша шкіра страждає
Перетравлення цукру вимагає інсуліну. Це потужна речовина, яку випускає організм у великих обсягах, коли ви їсте багато цукру. Багато людей дуже чутливі до нього, і їх шкіра у результаті стає сухою і лущиться. Дійсно, ви можете купити багато косметичних засобів для сухої шкіри, але ми вважаємо, що перш ніж вдаватися до них, слід скоротити споживання цукру, щоб побачити, чи є саме він причиною.
6. Ваш кров'яний тиск підвищується
Без сумніву, ви чули, що сіль шкідлива для тиску, але чи знаєте ви, що цукор ще гірший? Дослідження показало, що оскільки його складніше засвоювати, він робить велике навантаження для серця. Це, у свою чергу, підвищує кров'яний тиск. Проблеми, що виникають у результаті цього явища, дуже поширені сьогодні. Однак люди рідко визнають цей зв'язок.
Бережіть себе та не зловживайте цукром. Якщо ж ви хочете з'їсти щось солоденьке – віддайте перевагу домашній випічці.
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