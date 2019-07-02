Лікарі назвали найпоширеніші буденні звички, яких слід позбутися негайно

Про більшість буденних дій ми навіть не задумуємось. Ми на автоматі чистимо щоранку зуби, беремо з собою парасольку, коли падає дощ тощо. Втім, є низка звичок, які можуть негативно вплинути на нас і наше здоров'я. Про них ми і розповімо.

Отже, яких буденних звичок слід позбутися, аби не нашкодити власному здоров'ю?

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Тривале сидіння

Сидіти на кріслі понад 30 хвилин шкідливо для організму, показують дослідження. Також вчені не рекомендують проводити на кріслі сидячи шість і більше годин на день. Тривале перебування в сидячому положенні корелює з підвищеними показниками рівня тригліцеридів, глюкози в крові, а також артеріального тиску й інсуліну. Наявні дані говорять про те, що тривалі періоди сидіння збільшують ризик серцево-судинних захворювань, діабету, депресії та деяких видів раку.

Тривале сидіння негативно впливає не лише на спину

Носіння незручного взуття та важких сумок

За словами фахівців, взуття має величезне значення для постави та стану хребта. Незручне або тісне взуття може стати причиною дегенерації відділів хребта та привести до необхідності хірургічної операції. Також появі проблем з хребтом сприяє така повсякденна звичка, як носіння сумок, рюкзаків на одному плечі. Лікарі рекомендують носити рюкзак строго на двох плечах, а при носінні дамської сумки – чергувати плечі. У випадку з важкими сумками вантаж необхідно розподіляти для двох рук, а також частіше відпочивати при їх носінні. Сумки, чия вага становить понад 10% вашої ваги, носити в руках не потрібно – це надзвичайно небезпечно для хребта.

Проводити багато часу зі смартфоном

Постійно схиляючи голову над смартфоном або іншим гаджетом, людина приймає позу, яка збільшує напругу м'язів спини, плечей і шиї. Хірурги, котрі спеціалізуються на операціях в області хребта, кажуть про те, що кількість пацієнтів, які страждають від болю в шиї і спині, постійно і стійко зростає. При цьому зовсім ще молоді пацієнти мають грижі та зміщення дисків, проблеми з суглобами і зв'язками.

Залипання у смартфоні може стати причиною появи болю в шиї

Недосипання

Якщо ви зауважили, що приділяєте нічному відпочинку надзвичайно мало часу, – будьте готовими до появи проблем зі здоров'ям. Згідно з останніми даними, дорослим людям необхідні щоденні мінімум 7 годин сну. Якщо спати менше, в головному мозку збільшується концентрація речовин, які є біомаркерами нейродегенеративних процесів, асоційованих з різними видами недоумства.

Тривалий денний сон

Звичка спати вдень може бути цілком корисною. Але дані Європейського дослідження раку свідчать: люди, які сплять вдень понад годину щодня, збільшують свій ризик передчасної смертності на 32%.

Обіднім сном зловживати не слід

Пиття газованих напоїв

Ще одна поширена і при цьому руйнівна для здоров'я звичка. Вчені Гарвардського університету встановили: у людей, які щодня випивають баночку газованої води, ризик серцевого нападу зростає на 20%. Крім того, регулярне пиття газованих напоїв асоціюється з підвищеним ризиком легеневих ускладнень, таких як астма.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також намагайтесь позбуватися звичок, які негативно впливають на ваше самопочуття.

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