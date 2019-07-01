Лікарі зруйнували найпопулярніші міфи про секс

Безумовно, секс – надзвичайно приємне та корисне заняття. Втім, навколо нього ширяться безліч міфів, в які ви досі вірите.

Отже, спробуймо розібратися з найпоширенішими міфами про секс.

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Міф №1. Розмір статевого члена. Досі побутує думка, що розмір члена пов'язаний з розміром ноги або великого пальця руки. Науково доведений факт, що немає ніякого взаємозв'язку між цими параметрами.

Міф №2. Чоловіки думають про секс кожні 7 секунд. Якби це було так, то жоден чоловік не зміг би будувати кар'єру, та й узагалі що-небудь робити. Думки про секс кожні 7 секунд – пряма дорога до кабінету психіатра.

Міф №3. Морепродукти – потужний афродизіак. Наука не підтримає вас в цьому. Красиво накритий стіл з морепродуктами сприяє відповідній атмосфері романтики та може стати лише поштовхом до сексу. Але ніяких особливих речовин, що підвищують лібідо, морепродукти не містять.

Міф № 4. Секс допомагає схуднути. Мабуть, так. Але тільки за умови, що ви присвятите цьому заняттю 23 години на добу, щонайменше. У звичайному режимі секс спалює калорії настільки, щоб ви могли дозволити собі з'їсти шоколадну цукерку без шкоди для фігури.

Міф № 5. Секс шкідливий для серця і може спровокувати інфаркт або інсульт. Займатися сексом небезпечно для тих, хто вже в солідному віці, до якого доплюсовується пристойний анамнез. Але найчастіше, коли є діабет, остеохондроз, артрит, артроз, склероз і наближається деменція, про секс думати вже і не хочеться.

Міф № 6. Протизаплідні таблетки призводять до зайвої ваги. Можливо, колись дуже-дуже давно так і було. Настільки давно, що навіть досліджень з цього приводу не збереглося. Сучасні контрацептиви, прийняті вчасно, не змусять вас набирати зайвого.

Міф № 7. Сексом не варто займатися перед спортивними тренуваннями. Ваш чоловік – шанувальник спорту? Швидше за все, він уникає сексу перед походом до спортзалу. Заспокойте свого партнера, адже секс не відніме у нього ні дещиці необхідної енергії.

Маємо надію, що ці зруйновані міфи позитивно вплинуть на ваше інтимне життя.

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