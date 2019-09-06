Для справжніх чоловіків: рецепт курячого філе по-французьки

Пропонуємо вам приготувати справжній чоловічий обід: куряче філе по-французьки. Це простий і дуже смачний рецепт для тих, у кого немає багато часу.

Інгредієнти:

Куряче філе 900 г

Цибуля ріпчаста 2 шт.

Картопля 4 шт.

Сир 200 г

Сметана 3 ст.л.

Майонез 3 ст.л.

Часник 2 зубчики

Олія ​​2 ст.л.

Сіль, перець, спеції за смаком

Як приготувати смачне м'ясо по-французьки:

Насамперед куряче філе розрізаємо вздовж на дві частини. Потім кожен шматочок злегка відбиваємо з двох сторін. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, а картоплю тонкими кружальцями. Змащуємо деко рослинною олією і відправляємо туди нашу порізану цибулю. Цибулевий аромат оживить м'ясо і зробить його особливо апетитним. Якщо не любите цибулю, замість неї покладіть шматочки картоплі. На цибулю викладаємо курячу грудку, солимо, додаємо перець і спеції для курки за смаком. Зверху кладемо шар картоплі, додаємо сіль, чорний перець, поливаємо олією (приблизно одну столову ложку). Тепер залишилося приготувати сирний соус. Натираємо на крупній тертці сир, додаємо сюди три столові ложки сметани і три столові ложки майонезу. Майонез і сметану можна замінити на йогурт. Додаємо два зубчики часнику і все добре перемішуємо. Залишилося викласти сирну масу поверх картоплі і розрівняти. Коли все готово, ставимо в розігріту до 180 градусів духовку і запікаємо до готовності картоплі, приблизно 35-40 хвилин. Страва готова, посипаємо порізаною зеленню і подаємо зі свіжими овочами.

Це смачно: Аджика на зиму: 7 смачних рецептів закрутки з яблуками, перцем та іншим