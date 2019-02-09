Лікарі назвали елементарний спосіб нормалізувати тиск

Співробітники Імперського коледжу в Лондоні встановили: найпростішим засобом для нормалізації тиску може стати звичайнісінька вода. Тому ми наполегливо рекомендуємо відкладати вбік усілякі препарати, і братися за склянку чистої живильної рідини.

До цього висновку лондонських учених потрібно прислухатися людям, які стикаються з перепадами в тиску і пов'язаними з ними негативними відчуттями при різких змінах пози. У деяких випадках цій категорії пацієнтів достатньо піднятися на ноги з положення сидячи або лежачи, аби втратити свідомість – їх артеріальний тиск при цьому сильно падає.

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Рівень артеріального тиску регулюється автономною нервовою системою, але у деяких людей контроль системи порушений, – пояснили експерти природу подібних перепадів тиску.

Вода може нормалізувати артеріальний тиск / Omenka Online

Фахівці Імперського коледжу в Лондоні змогли переконатися в тому, що для людей з такою проблемою необхідна проста вода – це найкращий засіб нормалізувати самопочуття. Пиття води допомагає їм підвищити тиск, який різко впав.

Під час тестів учасники випивали по 480 мл води, і у всіх випадках це допомагало людям підняти "обвалений" артеріальний тиск, – зазначили вчені.

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