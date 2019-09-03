Лікарі назвали безпечну вагу шкільного рюкзака

Батькам учнів молодших класів нагадали, що рюкзак з підручниками для перших і других класів не має важити більше 2,2 кілограма.

Сам ранець для перших двох років в початковій школі, не заповнений навчальним приладдям, може важити максимум 700 грамів.

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Для школярів третіх і четвертих класів максимальна вага рюкзака 2 кілограми, п'ятих і шостих класів − 2,5 кілограма, сьомих і восьмих класів − 3,5 кілограма. Старшокласники не мають носити більше 4 кілограмів підручників.

Оптимальна ширина лямок рюкзака при цьому становить 4-4,5 сантиметра, а його форма повинна забезпечити щільне прилягання до спини.

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