Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна

Лікарі назвали безпечну вагу шкільного рюкзака

  • 11
Якою має бути вага шкільного рюкзака - фото 1
Якою має бути вага шкільного рюкзака / nytimes

Батькам учнів молодших класів нагадали, що рюкзак з підручниками для перших і других класів не має важити більше 2,2 кілограма.

Сам ранець для перших двох років в початковій школі, не заповнений навчальним приладдям, може важити максимум 700 грамів.

І ще: Це заняття позитивно впливає на успішність школярів

Для школярів третіх і четвертих класів максимальна вага рюкзака 2 кілограми, п'ятих і шостих класів − 2,5 кілограма, сьомих і восьмих класів − 3,5 кілограма. Старшокласники не мають носити більше 4 кілограмів підручників.

Оптимальна ширина лямок рюкзака при цьому становить 4-4,5 сантиметра, а його форма повинна забезпечити щільне прилягання до спини.

Лікарі назвали безпечну вагу шкільного рюкзака - фото 352190

Читайте також: Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз

Джерело: nytimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
  • Вчора, 19:00
  • 786
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
  • Вчора, 17:21
  • 858
Рік з бестселером Xiaomi Redmi Note 5: ТОП, який вартує кожної витраченої копійки
  • 31 серпня, 12:15
  • 224
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради