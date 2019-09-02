Найкрутіші меми про вчителів, які правдиві до сліз

Вересень розпочав не лише сезон осінньої депресії, а й відкрив двері шкіл та університетів. Зібрали порцію мемів про навчання, які змусять не лише сміятись, а й навіть пустити сльозу.

Старт навчання – це не лише хвилюючий час для батьків, а й не менш емоційний період для дітей та вчителів. І поки юні покоління не надто горять бажанням отримувати інформацію, вчителі намагаються згадувати літо та тримати себе у гарному настрої. А ці кумедні картинки про школу та університети лише показують реалії житті.

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Джерело картинок: vsviti.com.ua

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