Це заняття позитивно впливає на успішність школярів

Якщо ви з тих, хто пройшов музичну школу в шкільні роки, ви, напевно, пам'ятаєте, наскільки нестерпними іноді здавалися заняття. Але якщо ви при цьому непогано вчилися, тут, можливо, була заслуга саме позашкільних занять.

Нове дослідження, опубліковане в Journal of Educational Psychology, показало, що школярі, які займаються музикою, демонструють кращі результати на іспитах з математики, англійської мови та природничих наук, у порівнянні зі своїми менш музичними однолітками.

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Школярі, які почали навчатися грі на музичних інструментах у початковій школі та продовжили грати в старших класах, не просто краще справлялися з тестуваннями з предметів, але і були приблизно на рік попереду своїх менш музичних однолітків у деяких дисциплінах, – пишуть автори роботи.

Щоб зробити такий висновок, команда вчених проаналізувала дані про успішність та позашкільні заняття всіх учнів старших класів у державних школах Британської Колумбії (понад 112 000 учнів у фінальній вибірці). Причому, висновки не залежали від соціально-економічного становища, етнічної приналежності та попереднього навчання школярів.

Гра на інструментах позитивно впливає на засвоєння матеріалу

Що цікаво, позитивний вплив виявився вираженішим для тих, хто вчився грати на музичному інструменті, а не співав у хорі, наприклад.

Автори дослідження припускають, що це пов'язано з необхідністю розвитку безлічі навичок – від читання нот і координації до слухання і дисципліни, які корисні для навчання в цілому.

До речі, аналіз даних також показав, що прості уроки музики теж будуть пов'язані з поліпшенням успішності, щоправда, не так сильно, як у випадку з музичною школою.

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