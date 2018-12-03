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Ліга націй: визначилися фінальні пари турніру

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Збірна Португалії з футболу проведе поєдинок проти Швейцарії - фото 1
Збірна Португалії з футболу проведе поєдинок проти Швейцарії / NEWS.am Sport

УЄФА офіційно оголосив, де відбудуться ігри півфіналу, фіналу та матчу за третє місце у турнірі Ліги націй.

Матчі Ліги націй пройдуть 5 і 6 червня 2019 року. До цього відбір на турнірі проходитиме й збірна України.

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У червні 2019 року відбудеться фінальний етап Ліги націй. У Португалії пройдуть два півфінали, матч за третє місце і фінал. У півфінал вийшли: Англія, Португалія, Швейцарія, Нідерланди. У Дубліні відбулося жеребкування фінального раунду Ліги націй. Збірна Португалії з футболу проведе поєдинок проти Швейцарії 5 червня, а Англія зіграє з Нідерландами 6 червня. Зазначимо, що переможець турніру отримає 10,5 мільйонів євро.

Ліга націй: визначилися фінальні пари турніру - фото 293008
Ліга націй: визначилися фінальні пари турніру

Тим часом Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про створення третього клубного єврокубкового турніру, повідомляється на офіційному сайті організації.

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