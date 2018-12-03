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УЄФА створив новий турнір для лузерів

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УЄФА створив новий турнір - фото 1
УЄФА створив новий турнір / kozweek

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про створення третього клубного єврокубкового турніру, повідомляється на офіційному сайті організації.

Виконавчий комітет УЄФА схвалив створення нового єврокубкового турніру, який буде проводитися в 2021-2024 роках, на сьогоднішніх зборах в Дубліні.

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Нове змагання (яке має робочу назву UEL2) буде проводитися за подобою турніру Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У груповому етапі змагання братиме участь 32 команди. Також формат включить в себе 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах UEL2 і треті місця в групах Ліги Європи.

УЄФА створив новий турнір для лузерів - фото 292899

Матчі проводитимуться по четвергах. Передбачається 141 матч за 15 ігрових днів. Фінали всіх клубних турнірів пройдуть на одному тижні – в середу (новий турнір), четвер (Ліга Європи) і суботу (Ліга чемпіонів).

Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз. Переможець змагання отримає право брати участь в Лізі Європи УЄФА в наступному сезоні.

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Джерело: eurosport
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