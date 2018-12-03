УЄФА створив новий турнір для лузерів

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про створення третього клубного єврокубкового турніру, повідомляється на офіційному сайті організації.

Виконавчий комітет УЄФА схвалив створення нового єврокубкового турніру, який буде проводитися в 2021-2024 роках, на сьогоднішніх зборах в Дубліні.

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Нове змагання (яке має робочу назву UEL2) буде проводитися за подобою турніру Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У груповому етапі змагання братиме участь 32 команди. Також формат включить в себе 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах UEL2 і треті місця в групах Ліги Європи.

Матчі проводитимуться по четвергах. Передбачається 141 матч за 15 ігрових днів. Фінали всіх клубних турнірів пройдуть на одному тижні – в середу (новий турнір), четвер (Ліга Європи) і суботу (Ліга чемпіонів).

Новий турнір буде відкритий для всіх національних асоціацій. Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз. Переможець змагання отримає право брати участь в Лізі Європи УЄФА в наступному сезоні.

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