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Новий рік 2020 Різдво

LG представила розумну шафу для вирощування овочів

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Шафа від LG - фото 1
Шафа від LG / prnewswire

LG пропонує вирощувати екологічно чисті овочі прямо на кухні, в розумній шафі. Пристрій представлять на початку нового року в США.

У компанії LG заявили, що розробили унікальний пристрій для тих, хто хоче займатися садівництвом, не виходячи з кухні. У січні на виставці CES 2020 на американському Лас-Вегасі LG презентує революційний пристрій-стійку для такої мети.

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У компанії обіцяють, що користувач не буде відчувати жодних клопотів при користуванні цього пристрою. Розумна шафа оснащена полицями і спеціальними пакуваннями з насінням, торф'яним мохом і добривами. Там передбачено найсучасніше керування температурою, зрошенням і освітленням.

Також з'явиться і спеціальний додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде контролювати зростання рослин, а також отримувати необхідні поради та рекомендації з догляду за ними.

LG представила розумну шафу для вирощування овочів - фото 377511

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Джерело: prnewswire
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