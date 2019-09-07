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LG G8X ThinQ: представлено захищений флагман з трьома дисплеями

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Смартфон LG G8X ThinQ перетворюється на компактний планшет - фото 1
Смартфон LG G8X ThinQ перетворюється на компактний планшет

На IFA 2019 південнокорейська компанія LG представила флагманський смартфон LG G8X ThinQ, однією з ключових особливостей якого стала можливість перетворити гаджет на складний планшет з трьома дисплеями.

Новинка, побудована на базі процесора Snapdragon 855, "упакована" в захищений корпус – апарат не боїться води, ударів і інших зовнішніх впливів.

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LG G8X ThinQ оснащений 6,4-дюймовим OLED-дисплеєм з краплеподібним вирізом під селфі-камеру, роздільною здатністю Full HD + (2340х1080) пікселів і вбудованим сканером відбитків пальців. Корпус смартфона захищений від попадання води та пилу за стандартом IP68 і відповідає захисту від механічних пошкоджень по військовому стандарту MIL-STD 810.

LG G8X ThinQ: представлено захищений флагман з трьома дисплеями - фото 353175

"Серцем" пристрою став флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 855 за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті. Для зберігання файлів передбачений вбудований накопичувач об'ємом 128 ГБ з можливістю розширення за допомогою карт пам'яті microSD. Місткість вбудованого акумулятора новинки становить 4000 мАг.

LG G8X ThinQ: представлено захищений флагман з трьома дисплеями - фото 353176

На тильній стороні пристрою розташувалася подвійна основна камера, представлена ​​12-мегапіксельним сенсором зі світлосилою f / 1.8 і оптичною стабілізацією, а також 13-мегапіксельним датчиком з ширококутним об'єктивом з кутом огляду 136° і світлосилою f / 2.4. Роздільна здатність фронтального модуля становить 32 Мп. Реалізована також підтримка зйомки відео з роздільною здатністю 4К.

За якість звучання смартфона відповідає просунутий 32-бітний ЦАП Hi-Fi Quad. Апарат також оснащений стереодинаміками з підтримкою технології DTS: X 3D, що забезпечує об'ємне звучання у всьому частотному діапазоні.

LG G8X ThinQ: представлено захищений флагман з трьома дисплеями - фото 353174

Особливий інтерес в конструкції новинки являє аксесуар DualScreen. Це додаткова фізична "кришка" для смартфона з 6,4-дюймовим основним дисплеєм з одного боку, і монохромним 2,1-дюймовим OLED з іншого. Спеціальне кріплення дозволяє повертати дисплей на 360° – у розкритому вигляді апарат нагадує гнучкий смартфон або невеликий планшет.

Сам смартфон важить 192 грами, DualScreen – 134 грами. Працює новинка під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою LG UX 9.0.

LG G8X ThinQ: представлено захищений флагман з трьома дисплеями - фото 353177

У продаж LG G8X ThinQ надійде до кінця поточного року, ціна пристрою буде оголошена пізніше.

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Джерело: Gizmochina
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