LG представила нову лінійку захищених смартфонів

Компанія LG анонсувала кілька нових моделей, які стануть більш доступною альтернативою новим флагманам. Усього було представлено три нові смартфони: LG K40, K50 і Q60.

Що цікаво, всі три новинки виділяються захищеними корпусами. Якщо говорити конкретніше, пристрої мають сертифікат американського військового стандарту MIL-STD 810G, що визначає стійкість до високих і низьких температур (діапазон робочих температур простирається від -20 °C до + 60 °C), вібрації, ударів і падінь.

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Модель LG Q60 найцікавіша в плані характеристик. LG Q60 отримала потрійну основну камеру, орієнтовану горизонтально. Зовні вона виглядає так само, як основна камера флагмана LG V40 ThinQ, але конфігурація тут, зрозуміло, простіша. Основний модуль на 16 Мп і підтримує фазове фокусування (PDAF), на допомогу йому встановлено 5-мегапіксельний модуль з ширококутним об'єктивом, а також 2-мегапіксельний, який відповідає за аналіз глибини сцени. Фронтальна камера побудована на 13-мегапіксельний сенсор.

Основою LG Q60 служить неназвана однокристальна система з восьмиядерна процесором, що працює на частоті 2,0 ГГц. Власне, для моделей LG K40 і K50 теж вказується невідома восьмиядерна платформа з частотою 2,0 ГГц.

У LG Q60 встановлений дисплей FullVision діагоналлю 6,26 дюйма (HD+ зі співвідношенням сторін 19: 9) з краплеподібним вирізом (вперше для LG) під фронтальну камеру. Об'єм оперативної пам'яті складає 3 ГБ, флеш-пам'яті – 64 ГБ. Є слот microSD, що підтримує карти об'ємом до 2 ТБ. Габарити пристрою становлять 161,3х77х8,7 мм. Місткість акумулятора – 3500 мАг.

Рангом нижче йде модель LG K50. Вона відрізняється від LG Q60 тільки вдвічі скороченим об'ємом флеш-пам'яті (32 ГБ) і основною камерою, яка у LG K50 здвоєна, з сенсорами на 13 і 2 Мп. Всі інші параметри ідентичні з LG Q60.

Нарешті, остання модель LG K40 – бюджетний варіант. В оснащення новинки входить дисплей FullVision без вирізів діагоналлю 5,7 дюйма (HD+ зі співвідношенням сторін 19: 9), 2 ГБ оперативки та 32 Гб флеш-пам'яті, одинарна основна камера на 16 Мп і фронтальна камера роздільною здатністю 8 Мп. За автономність відповідає акумулятор на 3000 мАг.

Усі три смартфони отримали сканери відбитків пальців на тильних панелях і додаткові клавіші для активації розумного помічника Google Assistant.

На жаль, даних про ціни і терміни початку продажів поки немає.

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