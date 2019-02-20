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Xiaomi Mi9 SE: компактний середнячок з NFC, який захочуть всі
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Китайська компанія Xiaomi представила не лише флагманський смартфон Mi9, а й його спрощену версію – Mi9 SE. Гаджет отримав абсолютно новий мобільний процесор, NFC, а також потрійний модуль основної камери. Дізнайтесь, чим ще здивує вас новинка.
Xiaomi Mi9 SE отримав 5,97-дюймовий Super AMOLED-дисплей з невеликим краплеподібним вирізом під фронтальну камеру. Завдяки тонким рамкам екран займає 90,47% площі передньої панелі. Як і в старшій моделі, сканер відбитків пальців вбудований безпосередньо у дисплей.
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Смартфон побудований на базі недавно представленого чипсета Snapdragon 712. Він виконаний по 10-нм техпроцесу і є покращеною версією торішнього Snapdragon 710. У порівнянні з попередником продуктивність зросла приблизно на 10%. За запевненням компанії Qualcomm, новий процесор забезпечує краще звучання при використанні безпровідних навушників і підтримує технологію швидкої зарядки Quick Charge 4+, що дозволяє поповнити 50% заряду акумулятора всього за 15 хвилин.
Важливою для багатьох особливістю новинки стала наявність модуля NFC. Це означає, що за допомогою Xiaomi Mi9 SE можна безконтактно оплачувати покупки за допомогою Google Pay та інших платіжних сервісів, просто приклавши смартфон до термінала.
Як і звичайний Mi9, новий Mi9 SE отримав потрійну камеру. Щоправда, вона трохи простіша, ніж у старшій моделі. Основний модуль представлений 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586 і об'єктивом з діафрагмою f / 1.75. Сенсор на 8 Мп призначений для аналізу глибини різкості при зйомці в портретному режимі, а 13-мегапіксельний сенсор S5K3L6 з ширококутним об'єктивом (f / 2.4) використовується для зйомки фотографій з кутом огляду 123 градусів.
Технічні характеристики Xiaomi Mi9 SE:
- Дисплей: 5,97", Super AMOLED, Full HD+ (2340х1080), 19: 9, Always on Display
- Процесор: 10-нм Snapdragon 712, 8 ядер, графіка Adreno 616
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ, LPDDR4x
- Внутрішня пам'ять: 64/128 ГБ, UFS2.1
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, 1,6 мкм в режимі 12 Мп, f / 1.75) + 8 Мп + 13 Мп (S5K3L6, 1,12 мкм, f / 2.4, кут огляду 123 градусів)
- Фронтальна камера: 20 Мп, підтримка ШІ-обробки фото
- Акумулятор: 3070 мАг, швидка зарядка потужністю 18 Вт
- Інтерфейси: USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 і 5 ГГц), NFC
- Безпека: підекранний сканер відбитків пальців
- ОС: MIUI 10 на базі Android 9.0 Pie
- Габарити: 147,5 x 70,5 x 7,45 мм
- Вага: 155 г
- Кольори: синій, фіолетовий і чорний
Xiaomi Mi9 SE буде доступний у Китаї за ціною від $ 297 за версію з 64 ГБ і $ 342 – за модифікацію на 128 ГБ.
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