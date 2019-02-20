Представлено Xiaomi Mi9: шалена потужність за привабливу ціну

Компанія Xiaomi представила довгоочікуваний флагманський смартфон Mi9. Гаджет отримав не лише топове "залізо", а й низку особливостей, які роблять його бажаним до покупки. Радіо МАКСИМУМ розповідає, чим же вразили нас китайці цього разу.

Смартфон Xiaomi Mi9 отримав екран діагоналлю 6,39 дюйма виробництва компанії Samsung. Як ви вже зрозуміли, пристрій оснастили Super AMOLED-матрицею. Її роздільна здатність – Full HD+, а співвідношення сторін – 19: 9. Замість "моноброви" пристрій отримав акуратний краплеподібний виріз зверху.

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Підборіддя також відчутно зменшилося. Якщо говорити про цифри, то на 40% у порівнянні з Mi8. Сам же екран займає 90,7% площі лицьової панелі.

За продуктивність Mi9 відповідає топовий 8-ядерний процесор Snapdragon 855 з максимальною тактовою частотою 2,84 ГГц. За графіку відповідає відеоприскорювач Adreno 640.

В AnTuTu пристрій набрав 387 851 бал, що є просто приголомшливим результатом.

Пристрій отримав технологію Game Turbo, яка дозволяє розподіляти системні ресурси в режимі реального часу в залежності від складності ігрової сцени.

Оперативної пам'яті в пристрої може бути 6 або 8 ГБ, а от вбудований накопичувач сягає 128 ГБ. За автономність відповідає порівняно скромний акумулятор на 3300 мАг. Допомагає заощадити заряд темна тема оформлення, яка, як запевняє виробник, дозволяє зменшити споживання енергії екраном до 83%. Смартфон також отримав швидку безпровідну зарядку на 20 Вт, а також модель NFC для безконтактних платежів.

Основна камера з підтримкою технології HDR AI складається з трьох сенсорів з роздільною здатністю 48 (Sony IMX586), 12 і 16 Мп (Sony IMX 481) з підтримкою функцій розмиття фону, розпізнавання сцени та постобробки за допомогою алгоритмів ШІ.

Селфі-модуль отримав єдиний сенсор на 20 Мп. Підтримується функція сповільненої зйомки (960 кадрів в секунду), для стабілізації при відеозйомці застосовується технологія Motion Tracking, яка суттєво знижує ефект трясіння зображення.

Авторитетний ресурс DxOMark присвоїв Xiaomi Mi9 високий рейтинг у 107 балів. Фотоможливості гаджета отримали оцінку в 112 балів, режим запису відео приніс пристрою 99 балів.

Корпус смартфона виконаний зі скла, задня кришка отримала градієнтне забарвлення, яке міняє відтінок в залежності від кута нахилу. Апарат отримав округлені кути товщиною 3,5 мм по контуру задньої кришки. Розблокування гаджета проводиться за допомогою оптичного сканера відбитків пальців п'ятого покоління, вбудованого у дисплей.

Технічні характеристики Xiaomi Mi9:

Дисплей: 6,39 ", Super AMOLED, Full HD+, 19: 9

Процесор: 7-нм Snapdragon 855, 8 ядер, 2,84 ГГц

Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR4X 2133 МГц

Внутрішня пам'ять: 128 ГБ, UFS 2.1

Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, 0,8 мкм, f / 1.75) + 12 Мп (1 мкм, f / 2.2,) + 16 Мп (Sony IMX 481, 1 мкм, f / 2.2, кут огляду 117 градусів)

Фронтальна камера: 20 Мп (f / 1.8), підтримка ШІ-обробки фото

Акумулятор: 3300 мАг, швидка зарядка (27 Вт), безпровідна зарядка (20 Вт)

Звук: стерео

Зв'язок: 2 SIM-карти, USB Type-C, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2,4 і 5 ГГц), NFC

Безпека: оптичний підекранний сканер відбитків пальців

ОС: Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою MIUI 10

Габарити: 157,5 x 74,67 x 7,61 мм

Вага: 173 грами

Ціна флагманської новинки, залежно від конфігурації, складе:

6 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ вбудованої – $ 446;

8 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ вбудованої – $ 490.

Крім базової версії, Xiaomi представила і спеціальну модифікацію смартфона під назвою Mi9 Transparent Edition. Крім прозорої задньої кришки з декоративними елементами, апарат отримав 12 ГБ оперативної пам'яті, а також потрійну основну камеру, основний 48-мегапіксельний модуль якої відрізняється сімома лінзами та світлосилою f / 1.47.

Ціна Xiaomi Mi9 Explorer Edition (12 ГБ + 256 ГБ) становить $ 595.

Передзамовлення новинок буде відкрите вже сьогодні, старт продажів у Китаї призначений на 26 лютого 2019.

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