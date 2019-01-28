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LG почала розробляти 6G-мережі: що це значить

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Компанія намагається обігнати своїх конкурентів і вже живе 2025 роком - фото 1
Компанія намагається обігнати своїх конкурентів і вже живе 2025 роком / IEEE Spectrum

Дослідницький центр 6G був відкритий корейською компанією LG в Інституті KAIST.

Корейська компанія LG відкрила дослідницький центр 6G в Інституті KAIST (Корейський інститут передових технологій), який займеться розробкою 6G-мереж.

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За інформацією ЗМІ, компанія намагається обігнати своїх конкурентів і вже живе 2025 роком. Очікуваний час появи 6G-мережі, як намічено, через п'ять років. Про плани і дослідження LG у сфері телекомунікаційних технологій повідав технічний директор Пак Іл-Пюн. У планах корейського технологічного гіганта – розробка глобальних стандартів для мереж шостого покоління найближчим часом.

Тим часом у Google повідомили, коли остаточно закриють свій месенджер. Першими доступ до месенджера втратять користувачі G Suite (платного набору інструментів, які купують сторонні компанії для роботи).

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Джерело: koreaherald
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