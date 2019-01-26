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День без інтернету: чому у всьому світі відмовляються від мережі на день
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Міжнародний день без інтернету відзначають по всьому світу з початку століття. Припадає цей день на останню неділю січня, тому у 2019 році його святкують 27 числа. Радіо МАКСИМУМ розповість, чому весь світ відмовляється від мережі та що дасть долучення до акції.
Існує дві версії появи міжнародного дня без інтернету. Свої початки він бере з 2000-х років, а от його ініціаторами вважають Британський інститут соціальних винаходів або, якщо вірити іншим джерелам, британський онлайн-проект "DoBe.org". Як би це парадоксально не звучало, але покинути мережу на один день пропагують саме затяті її користувачі.
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Головна ідея свята, насправді, дуже мила, адже у цей день пропонується нарешті відірватися від інтернету, щоб провести час у колі сім'ї та друзів, а також присвятити себе улюбленій справі. Не дарма ж його святкують саме у неділю.
Якщо розбиратися по суті, що на початку 2000-х років відмовитися від використання інтернету на один день було дуже просто, адже користувачів було не так уже й багато, та й мережа не була такою популярною та поширеною по всьому світу, і в Україні тим більше. Ви ж пам'ятаєте, ті ситуації, коли через ваші посиденьки в мережі мама не могла отримати дзвінок від своїх коліжанок.
Сьогодні ж практично всі сфери нашого життя тісно пов'язані з роботою інтернету: освіта, медицина, бізнес, спілкування та дозвілля. Тому думка про повну відмову від мережі на один день зараз може викликати неабиякий скепсис.
Якщо ж ви хочете долучитися до акції, вам необхідно добряче підготуватися заздалегідь. Саме тому ми розповідаємо вам про це свято напередодні.
Як провести міжнародний день без інтернету?
Зустріч з рідними
Наполегливо рекомендуємо в цей день присвятити свій час рідним. Приїдьте до батьків, якщо ви живете окремо, та приготуйте сімейний обід. Виберіться кудись на прогулянку. Не забувайте, що цей день для того й придумали, щоб ви "відлипли" від інтернету і почали приділяти більше часу рідним і близьким. Можливо, саме в цю неділю ви зрозумієте, наскільки мало вашого часу йде на тих, хто для вас – найдорожчий.
Прогулянки з друзями
Якщо пережити день без інтернету з рідними вельми реально, то от з друзями прокрутити таку аферу буде дещо складніше, але можливо. Використовуйте момент! От уже зараз пишіть своїм приятелям, що "бронюєте їх на завтрашній день". Звичайно ж, щоб усе пройшло чесно, попередьте їх, що плануєте провести весь день без інтернету. Якщо ж у вас у компанії є "затятий залипака", то ви зможете збоку побачити, як ви виглядаєте щодня. Втім, якщо ваші друзі готові до таких експериментів – не засиджуйтесь вдома, адже там найбільша спокуса вибратися у мережу. Гайніть до улюбленого кафе ;)
Лайфхак: якщо ви вирушили з друзями до кафе – поставте всі смартфони на стіл. Той, хто першим потягнеться до свого гаджета, буде оплачувати рахунок.
Якщо вам пощастило з погодою. Ну, тобто, збіглися два поняття "зима" та "сніг", то витягайте санчата. О, так! Ми знаємо, як давно ви на них не каталися. Можливо, тому пора це зробити саме в цей день ;)
Подорож
Ми не будемо пропонувати чкурнути в іншу країну, адже для цього потрібно підготуватися заздалегідь. А от вибратися, до прикладу, у Карпати цілком можна. Проведіть цей день на свіжому повітрі, насолодіться красою природи та спробуйте нарешті відволіктися від буденної метушні. Можливо, саме від неї ви "втікаєте" до мережі?
Кіно
Ще один безпрограшний варіант проведення дня без інтернету – похід до кіно. До слова, зараз на великих екранах достатньо захоплюючих і класних стрічок, які варті вашої уваги!
Читання
Якщо у вас є книжка, прочитання якої ви відкладали на постійне "завтра", то рекомендуємо саме за неї взятися в цей день. Для того, щоб читання було ідеальним, пропонуємо запастися какао та смаколиками. Останні, до слова, краще зробити своїми руками.
Улюблене хобі
Ну і, звичайно ж, міжнародний день без інтернету можна провести за улюбленою справою. Малюєте? Фотографуєте? Займаєтесь кондитерською справою? Нехай цей день дозволить вашим ідеям втілитися в життя. Якщо ж без інтернету ніяк – підготуйтесь заздалегідь. До прикладу, збережіть собі рецепт, завантажте відеоурок тощо.
Радіо МАКСИМУМ не наполягає на повній відмові від інтернету, а лише рекомендує вам звернути увагу на те, скільки часу ви віддаєте "павутині" та як це впливає на ваше життя. Не забувайте, що реальне життя завжди насиченіше, ніж віртуальне ;)
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