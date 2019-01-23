У Google повідомили, коли остаточно закриють свій месенджер

Компанія Google назвала терміни закриття месенджера Hangouts.

Почати закриття розробники мають намір з жовтня цього року.

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Першими доступ до месенджера втратять користувачі G Suite (платного набору інструментів, які купують сторонні компанії для роботи). Таким чином, закриття месенджера відчують спочатку представники корпоративного сегмента.



Із старого месенджера Google переведе всіх на Hangouts Chat для повідомлень і Hangouts Meet для відеоконференцій. Що стосується звичайних користувачів, то у них продовжить працювати месенджер до тих пір, поки інших не переведуть на нові меседжери. Зазначений термін – рік. Наразі невідомо, чи будуть Hangouts Chat і Meet доступні для користувачів.

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