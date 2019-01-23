Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

У Google повідомили, коли остаточно закриють свій месенджер

  • 48
Зазначений термін закриття – рік - фото 1
Зазначений термін закриття – рік / ITC.ua

Компанія Google назвала терміни закриття месенджера Hangouts.

Почати закриття розробники мають намір з жовтня цього року.

І ще: У месенджері WhatsApp з'явиться реклама

Першими доступ до месенджера втратять користувачі G Suite (платного набору інструментів, які купують сторонні компанії для роботи). Таким чином, закриття месенджера відчують спочатку представники корпоративного сегмента.

Із старого месенджера Google переведе всіх на Hangouts Chat для повідомлень і Hangouts Meet для відеоконференцій. Що стосується звичайних користувачів, то у них продовжить працювати месенджер до тих пір, поки інших не переведуть на нові меседжери. Зазначений термін – рік. Наразі невідомо, чи будуть Hangouts Chat і Meet доступні для користувачів.

Читайте також: Правила ділового спілкування у месенджерах, які вам знадобляться

Джерело: theverge
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2036
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31322
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Google