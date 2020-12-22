Lexus представила гібридні санчата з "нескінченним багажником"

Канадський офіс Lexus представив концепт Lexus HX Sleigh. Санчата рухаються завдяки "на 100 % поновлюваному духу свята". Невластива компанії машина з кузовом ліфтбек пропонує "нескінченний багажник".

У ньому містяться "мільярди іграшок". Також транспортний засіб оснащений оленячим повним приводом All-Reindeer Drive (ARD).

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Дизайн Lexus HX Sleigh Concept розроблений ельфами-майстрами Такумі. Ліфтбек покладається на новітні гібридні технології та "літає" на висоті до 18,3 кілометра. У списку обладнання є вбудована система повітряної навігації, яка не дозволить Санта-Клаусу заблукати навіть у найвіддаленіших куточках планети. А розслабитися під час довгого перельоту допоможе спеціально спроєктована аудіосистема Mark Levinson з підтримкою об'ємного звучання.

Але головне – концепт пропонує "нескінченний багажник" з електроприводом і взмаховим датчиком, які спростять завантаження і вивантаження мільярдів подарунків. Крім того, у салоні працює кліматична установка Climate Concierge з обігрівом шиї. Керувати усіма функціями можна з сенсорного дисплея, хоча в салоні є ще щонайменше 3 екрани. Кузов ліфтбека покритий чотиришаровою інфрачервоною фарбою, тому машина навряд чи залишиться непоміченою, навіть на Північному полюсі.

Якщо ж такий варіант виявиться для Санта-Клауса дуже футуристичним, він може пересісти на Bentley Flying Spur V8 Reindeer Eight. Седан забарвлений у святковий відтінок червоного, декорований золотом і прикрашений дерев'яними вставками зі сценами зимової ночі у салоні. Машина не літає, але без проблем проїде мільйони кілометрів.

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