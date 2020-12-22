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VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
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Британські журналісти вирішили з'ясувати, який із трьох популярних хетчбеків виявиться швидшим: VW Golf нового покоління, Toyota Corolla або Honda Civic.
За підсумками драг-рейсингу перемога дісталася німцю, японці, відповідно, розташувалися на другому і третьому місцях.
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Змагання провів британський YouTube-канал Carwow. Яким буде результат цієї битви, було ясно ще з самого початку, з огляду на вихідні характеристики всіх трьох машин. Проте, випробувачі захотіли дізнатися, якою буде різниця в динаміці на практиці.
Toyota Corolla Hatchback це гібрид з силовою установкою на базі 1,8-літрового двигуна, який розвиває в цілому 120 к.с. і 142 Нм, що передаються на передню вісь через безступеневу коробку передач (CVT). Honda Civic має 1,0-літровий двигун з турбонаддувом, що видає 126 к.с. і 180 Нм. Привід у нього також передній, коробка той же варіатор. І, нарешті, VW Golf: під його капотом встановлений 1,5-літровий турбомотор потужністю 150 к.с. і 250 Нм.
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