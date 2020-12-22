Aston Martin випустила "шпигунський" спорткар з кулеметами: ефектне відео

Компанія Aston Martin випустила обмежену серію спорткарів DB5, знайомих шанувальникам саги про Джеймса Бонда з фільму "Голдфінгер". Усього випустять 25 екземплярів таких авто. Дивіться крутий тизер, який розкриває їхні можливості!

Перша партія точних копій легендарного автомобіля Aston Martin уже зійшла з конвеєра – і виробник продемонстрував їх незвичайний дизайн і "шпигунські" можливості в офіційному відеоролику.

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У репліках використовуються оригінальні кузовні панелі та 4-літровий шестициліндровий двигун потужністю 290 кінських сил. Автомобілі оснащені вбудованими у фари бутафорськими кулеметами Browning, системами для створення димової завіси та розбризкування масла на дорогу, обертальними механізмами кріплення номерних знаків і заднім куленепробивним щитком. Також у спорткарах передбачені такі "шпигунські" елементи, як дисплей радіолокатора, телефон і спеціальний секретний відсік під водійським сидінням для зберігання зброї.

Головною відмінністю автомобіля від кіношного варіанта стала відсутність фірмової катапульти – її установку виробник прибрав з міркувань безпеки. У розробці Aston Martin DB5 Continuation брав участь Кріс Корбоулд, який з початку 1980-х відповідає за спецефекти у фільмах про Джеймса Бонда. Збірка обмеженої партії з 25 одиниць ведеться вручну на заводі Aston Martin Works у Ньюпорт-Пагнелл – на створення першого екземпляра витратили понад 4500 годин.

Примітно, що їзда на представленому автомобілі дорогами загального користування заборонена у зв'язку зі статусом колекційного транспорту. Вартість Aston Martin DB5 Continuation становить 2,75 мільйона фунтів стерлінгів, або $ 3,68 мільйона без урахування податків. За даними ЗМІ, уся партія вже розкуплена колекціонерами ще до фактичного випуску автомобілів із заводу.

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