Bentley планує пересадити Санта-Клауса на новий седан Flying Spur

Ательє Bentley Mulliner представило спеціальну версію седана Flying Spur V8, створену на замовлення "зірки світового масштабу". Ім'я клієнта не називається, але по маскоту у вигляді оленя на капоті та вбудованому у навігацію "списку неслухняних дітей" неважко здогадатися, що це Санта-Клаус.

Спеціальна святкова версія Bentley Flying Spur V8 отримала назву Reindeer Eight, на честь класичної вісімки оленів, запряжених у сани Санта-Клауса. Седан забарвлений у "металік" Cricket Bauble (червона ялинкова іграшка-куля), заснований на емалі Cricket Ball з розширеної палітри Mulliner. На нижню частину кузова нанесений градієнтний геометричний візерунок.

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Замість звичної фігурки Flying B, на капоті машини красується надрукований на 3D-принтері золотий олень. Дорогоцінним металом оброблені й смуга на капоті, і "зябра" у передніх крилах, і емблеми Reindeer Eight біля передніх коліс. Тонка акцентна лінія на боковинах нанесена вручну.

Майбутньому власнику до кінця року необхідно буде проїхати 41 мільйон миль (близько 66 мільйонів кілометрів), тому у Mulliner дещо попрацювали над аеродинамікою Spur. На седан встановили вуглепластикові дифузори спереду і ззаду, бічні спідниці та спойлер, все – з контрастною золотою окантовкою. Золотисті 22-дюймові колеса з алмазної обробкою, яка зображує пересічні засніжені вершини, взуті у всесезонні шини. Салон святкової машини прикрашає звичайна та 3D-шкіра кольору Cricket Bauble, а також глянцеві чорні вставки з зображенням "сцени зимової ночі".

Сидіння Reindeer Eight повинні забезпечити максимальний комфорт під час довгих поїздок. Вони забезпечені підігрівом, вентиляцією, регулюванням боковин і кута нахилу подушки. Прострочки "в хрестик" потребували 18 годин роботи, 11 100 індивідуальних стібків і 115 метрів ниток, що еквівалентно висоті Вежі Єлизавети (колишній Біг Бен). Тригранний поворотний Bentley Rotating Display залишився на місці. Як і раніше, за допомогою кнопки можна вибрати сенсорний дисплей на 12,3 дюйма, тріо аналогових приладів або глуху заглушку. В бортовій навігації седана з'явилося корисне для замовника нововведення – "список неслухняних дітей".

Про зміни у техніці не сказано ані слова, а отже під капотом Bentley Flying Spur V8 Reindeer Eight встановлений бітурбомотор V8 4.0 (550 сил і 700 Нм). З ним повнопривідний седан розганяється до ста за 4,1 секунди. Максимальна швидкість – 318 кілометрів на годину.

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