Lexus покаже розкішний мінівен

Компанія Lexus готується до світової прем'єри таємничої моделі "нового рівня". Її публічний дебют відбудеться на автосалоні в Шанхаї, який відкриється 16 квітня. Китайські ЗМІ впевнені, що мова йде про мінівен – оновлену версію Toyota Alphard.

Торік президент філіппінського офісу Lexus публічно заявив, що в лінійці преміальної марки з'явиться мінівен. Відбудеться це у 2019. Крім того, в Китаї компанія вже зареєструвала нові позначення LM350 і LM300h, які не характерні ані для седанів, ані для кросоверів.

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На єдиному зображенні видно, що новинка буде виконана у традиційному для нинішніх Lexus дизайні, з веретеноподібними ґратами радіатора та вузькими фарами. Журналісти з КНР вказують, що форма денних ходових вогнів нагадує давньокитайську зброю у формі гака. Гамма двигунів мінівена Lexus буде ідентична такій у Alphard: 3,5-літровий V6 (301 сила) або гібрид на базі "атмосферника" 2.5 сумарною потужністю 197 кінських сил.

Так виглядає Toyota Alphard для японського ринку

У листопаді минулого року з'явилася інформація, що Lexus працює над позашляховиком, здатним скласти конкуренцію Lamborghini Urus. Зовні він буде схожий на концепт LF-1 Limitless, отримає двигун від LC F і 10-діапазонний "автомат".

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