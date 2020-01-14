Учені знайшли на Землі найдавніший космічний пил

Сліди найдавнішої на цей момент матерії в Сонячній системі були виявлені в одному з фрагментів Мерчісонського метеорита. Космічному пилу близько семи мільярдів років.

Метеорит впав у 1969 році на півдні Австралії поруч з селом Мерчисон, в честь якого і назвали небесне тіло.

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"Можна сказати, що ми тримаємо в руках скам'янілі останки зірок. Ці частинки зоряного пилу перебували всередині метеорита мільярди років тому. Це зробило їх ідеальними капсулами часу, всередині яких збереглися сліди епохи, яка закінчилася ще до народження Сонячної системи", – розповів доцент Чиказького університету Філіп Хек, який брав участь в дослідженні.

Хек і його колеги зацікавилися зернами карбіду кремнію, тугоплавкого з'єднання вуглецю і кремнію, які є компонентами метеорита. Вчені виміряли їхній вік, спираючись на співвідношення часток неону-21 і гелію-3. Фахівці розмололи кілька десятків великих зерен міжзоряної матерії, пропустили їх через прискорювач частинок і точно вирахували їхні частки.

З'ясувалося, що більшість з них утворилася приблизно 4,6-4,9 мільярда років тому. Це говорить про те, що перед появою Сонячної системи стався потужний спалах зореутворення по сусідству з "зародком" нашого світила. Така ж подія відбулася і приблизно сім мільярдів років тому.

"Раніше вважалося, що зірки формувалися в Чумацькому Шляху з приблизно постійною швидкістю. Завдяки цьому метеориту і зернам пилу ми отримали перші прямі свідчення того, що це було не так. Сім мільярдів років тому в галактиці сталася подія, яка різко прискорила формування нових світил", – підкреслив Хек.

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