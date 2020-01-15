На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У NASA показали крижану поверхню місяця Сатурна
-
- 23
На супутнику Сатурна є безліч рідкої солоної води і простих органічних матеріалів. Дивіться, як він виглядає!
Астрономи NASA показали замерзлу поверхню місяця Сатурна – Енцелада. Фото з'явилося на офіційній сторінці агентства в Instagram.
І ще: Учені знайшли на Землі найдавніший космічний пил
Поверхня Енцелада вкрита яскраво-білою кіркою льоду. Вчені зазначають, що супутник частково можна порівняти із Землею, щоправда, його ширина всього 500 кілометрів. На поверхні Енцелада багато рідкої солоної води і простих органічних матеріалів. А у великому океані під крижаною корою багато гідротермальних жерл. Ці жерла настільки активні, що часто прориваються на поверхню, створюючи тріщини в корі і сприяючи формуванню одного із зовнішніх крижаних кілець Сатурна.
Знімок був зроблений ще в 2015 році в рамках космічної місії Cassini. Вчені досі розшифровують і аналізують дані. Фахівці називають Енцелад одним з найбільш ймовірних світів у Сонячній системі, де може існувати життя.
Читайте також: Підліток-практикант NASA знайшов нову екзопланету
-
17:13New York Times назвав книжку української письменниці однією з найкращих новинок 2020 року
-
16:54Bentley зняла збірку Bentayga Speed за допомогою дрона
-
16:43Зірки Друзів відпочили разом: фото
-
16:26Флагманський HUAWEI P40 показали на якісних рендерах
-
16:11Зінченко з Владою Седан відвідали найромантичніше місце на Землі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:51Відома пишнотіла модель на останньому місяці вагітності роздяглася для фото: ефектні кадри
-
15:32У NASA показали крижану поверхню місяця Сатурна
-
15:21Учені заявили, чим корисно дивитись фільми
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
14:52Названі невідомі раніше цілющі властивості часнику
-
14:33У США пасажирський літак скинув паливо над містом: відеофакт
-
14:19Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+)
-
13:55Ніколь Шерзінгер вразила гарячою фігурою у спортзалі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:22У цьому віці люди почуваються найбільш нещасними
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
12:50Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото
-
12:27Як побачення наосліп: відео з котом підкорює Reddit
-
12:14У мережі з'явилося відео, на якому показали салон літака Судного дня
-
11:52Духовний керівник з Уганди випадково одружився з чоловіком
-
11:35Акцент на груди: Лобода показала ідеальну фігуру на спекотних фото з пляжу
-
11:20Instagram почав впроваджувати у веб-версію приватні повідомлення
-
11:00Moby – Power Is Taken: новий кліп з протистоянням владі
-
10:48У Великобританії з'явиться дорога з нульовим рівнем викидів
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рід, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото