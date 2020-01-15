У NASA показали крижану поверхню місяця Сатурна

На супутнику Сатурна є безліч рідкої солоної води і простих органічних матеріалів. Дивіться, як він виглядає!

Астрономи NASA показали замерзлу поверхню місяця Сатурна – Енцелада. Фото з'явилося на офіційній сторінці агентства в Instagram.

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Поверхня Енцелада вкрита яскраво-білою кіркою льоду. Вчені зазначають, що супутник частково можна порівняти із Землею, щоправда, його ширина всього 500 кілометрів. На поверхні Енцелада багато рідкої солоної води і простих органічних матеріалів. А у великому океані під крижаною корою багато гідротермальних жерл. Ці жерла настільки активні, що часто прориваються на поверхню, створюючи тріщини в корі і сприяючи формуванню одного із зовнішніх крижаних кілець Сатурна.

Знімок був зроблений ще в 2015 році в рамках космічної місії Cassini. Вчені досі розшифровують і аналізують дані. Фахівці називають Енцелад одним з найбільш ймовірних світів у Сонячній системі, де може існувати життя.

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