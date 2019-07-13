Ілон Маск розчарував власників Tesla Model S та Model X

Електрокар Tesla Model S вийшов ще у 2012 році. Через сім років багато користувачів чекали випуску його оновленого варіанту, адже таке рішення вважається нормою для авторинку. Аналогічна історія і з кросовером Model X 2015 року.

Низка чуток вказувала на рестайлінг обох моделей вже цієї осені. Розставити всі крапки над "i" вирішив особисто Ілон Маск.

І ще: Майже 3000 кілометрів за добу: власник Tesla Model 3 встановив рекорд

На питання користувача про прийдешнє оновлення Маск відповів, що ніяких апгрейдів Model X і Model S найближчим часом не заплановано. Машини отримають лише кілька незначних поліпшень.

За словами глави Tesla, найважливішою зміною за останні кілька років стало використання високоефективного заднього приводу Model 3 замість переднього, який використовується у моделях S і X. Електрокари з таким компонуванням підвіски випускаються останні три місяці.

Більшість нововведень автомобілі Tesla отримують через апдейти програмного забезпечення. І якщо порівнювати випущений у 2012-му Model S з сучасним авто, то виявиться, що це вже зовсім інша модель, хоча зовні вони і залишаються схожими.

Читайте також: Максимальна безпека: Tesla Model 3 встановила рекорд краш-тесту Euro NCAP