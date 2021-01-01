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Новий рік 2021 Різдво

Леся Нікітюк зустріла Новий рік в латексному корсеті: гарячі фото

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Ведуча Леся Никитюк розбурхала фантазію шанувальників ефектними фото. Втім, не секрет, що в її Instagram вже давно немає нудних кадрів.

Так, на фото зірка з'явилася в стильному чорному корсеті і світлих джинсах широкого крою.

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Свій look Леся доповнила лакованими черевиками на підборах. Волосся завите в локони, на обличчі виразний макіяж з акцентом на очі. У підписі до кадру, Нікітюк з іронією порівняла рік, що минає із зустріччю з колишнім бойфрендом: "Пройшов і слава Богу ...". У коментарях до посту фоловери зірки не скупилися на похвалу і компліменти.

До слова, на тему особистого життя Леся Нікітюк говорити не звикла і на питання журналістів і фанатів, як правило, відповідає неохоче. Відомо, артистка була в стосунках з непублічною молодою людиною і, за чутками, справа йшла до весілля. Але через деякий час Леся зізналася, що її серце вільне.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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