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Дженніфер Лопес надихнулася єдинорогами для нової зачіски
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Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес пофарбувала волосся в незвичайний колір і здивувала шанувальників.
На фотографії, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram стиліст Кріс Епплтон, співачка зображена з фіолетово-рожевим волоссям в сріблястій футуристичній сукні з декольте.
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Її образ доповнили лілові тіні для повік і світло-рожева помада. Відомо, що Лопес на час змінила імідж для зйомок нового музичного кліпу.
Публікація набрала майже 50 тисяч лайків і схвилювала фанатів зірки. "Боже, вона виглядає просто надзвичайно!", "Приголомшливо", "Як мені подобаються цей колір волосся!", "Вона неймовірна! Їй вдається обіграти будь-який образ", "Завжди хотіла побачити її з різнокольоровим волоссям!", – висловлювалися вони в коментарях.
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