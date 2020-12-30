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Сексуальний ангел: Жизель Олівейра захопила пляжними фото (18+)

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Жизель Олівейра в бікіні - фото 1
Жизель Олівейра в бікіні / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра розбурхала шанувальників серією пляжних фото в бікіні. Ця красуня у будь-яку мить готова сяяти на подіумі!

27-річна відома бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра захоплює своєю вродою не тільки у рекламах та модних шоу, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно дівчина відправилась на Гаваї, де про сніг та морози можна забути. Тож не дивно, що Жизель похизувалась перед фанатами своєю ефектною фігурою у крихітному чорному купальнику. Без фотошопу та макіяжу – ця красуня зовсім не соромиться показувати свою природну красу!

Сексуальний ангел: Жизель Олівейра захопила пляжними фото (18+) - фото 441216

Сексуальний ангел: Жизель Олівейра захопила пляжними фото (18+) - фото 441217

Сексуальний ангел: Жизель Олівейра захопила пляжними фото (18+) - фото 441218

Сексуальний ангел: Жизель Олівейра захопила пляжними фото (18+) - фото 441219

Джерело всіх фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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