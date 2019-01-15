Леся Нікітюк вийшла під сніг у відвертому образі

Леся Нікітюк запостила на своїй сторінці в Instagram кілька нових знімків з Карпат.

На нових фото зірка телевізійних шоу Леся Нікітюк стоїть на балконі на тлі засніжених лісів і гір, оскільки зараз Леся якраз відпочиває в Буковелі.

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При цьому на ній надіті чорні лосини і синя майка у білі зірки на тонких бретельках, усипана стразами. Голову Нікітюк прикрашають масивні лижні окуляри. "Мене вже замело. Якщо в снігу побачите щось блискуче і красиве – відкопайте, обігрійте, сфоткайтеся", – жартівливо підписала знімки Леся.

Гортайте фотогалерею:

А ще відома українська телеведуча Леся Нікітюк отримала нагороду: срібну кнопку YouTube. Цією новиною Леся Нікітюк поспішила поділитися зі своїми фоловерами в Instagram, де їх уже зібралося більше 2 мільйонів.

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