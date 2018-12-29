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Новий рік 2019 Різдво

Леся Нікітюк показала фото у напівпрозорому топі

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Леся у прекрасному настрої і мило посміхається в кадр - фото 1
Леся у прекрасному настрої і мило посміхається в кадр / instagram

Телеведуча Леся Нікітюк приміряла дуже стильний костюм.

Улюблениця телеглядачів Леся Нікітюк на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімок, на якому зображена в дуже красивому образі.

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Цього разу зірка Танців із зірками приміряла на себе жіночний костюм: вузьку міні спідницю і чорний жакет, розшитий квітами. Далі можна замінити ніжний напівпрозорий пудровий топ. Свій неймовірно жіночний образ знаменитість доповнила тонким намистом, природною укладкою і ледь помітним макіяжем.

На знімку видно, що Леся у прекрасному настрої і мило посміхається в кадр. На це є причина: через кілька днів Новий рік і, ймовірно, теледіва у передчутті найголовнішої події року. На це натякає інтер'єр в якому зроблений знімок: на задньому плані можна побачити ялинку з мішурою і зірками.

Леся Нікітюк показала фото у напівпрозорому топі - фото 298360

Леся Нікітюк показала фото у напівпрозорому топі - фото 298361

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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