Леся Нікітюк похвалилася стрункими ногами

Українська ведуча Леся Нікітюк привітала усіх зі святами.

Леся Нікітюк знову потішила шанувальників новорічним фото.

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На новому знімку телеведуча сидить в теплому короткому синьому платті з довгим рукавом. Образ доповнений золотими босоніжками і темною помадою. Примітно, що Нікітюк перебуває в оточенні маленьких собак, а на задньому фоні стоїть гарна ошатна ялинка. В руках Леся тримає келих ігристого і бажає всім щасливого Нового року.

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ногами

Днями Леся показала ще одне фото. На новому знімку вона позує на тлі красивого східного заходу сонця насиченого оранжевого кольору. Ведуча так його і описала – мандариновий.

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