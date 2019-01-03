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Новий рік 2019 Різдво

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ногами

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Телеведуча сидить в теплому короткому синьому платті - фото 1
Телеведуча сидить в теплому короткому синьому платті / Дядя Жора Company

Українська ведуча Леся Нікітюк привітала усіх зі святами.

Леся Нікітюк знову потішила шанувальників новорічним фото.

І ще: Леся Нікітюк показала фото у напівпрозорому топі

На новому знімку телеведуча сидить в теплому короткому синьому платті з довгим рукавом. Образ доповнений золотими босоніжками і темною помадою. Примітно, що Нікітюк перебуває в оточенні маленьких собак, а на задньому фоні стоїть гарна ошатна ялинка. В руках Леся тримає келих ігристого і бажає всім щасливого Нового року.

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ногами - фото 298968
Леся Нікітюк похвалилася стрункими ногами

Днями Леся показала ще одне фото. На новому знімку вона позує на тлі красивого східного заходу сонця насиченого оранжевого кольору. Ведуча так його і описала – мандариновий.

Читайте також: Леся Нікітюк отримала нагороду від YouTube

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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