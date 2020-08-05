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Леся Нікітюк відреагувала на свою карикатуру: кумедне фотопорівняння

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк, яка відома своїм відмінним почуттям гумору, часто веселить своїх шанувальників саркастичними та іронічними кадрами. На один з таких у мережі створили карикатуру. Леді Ле уже встигла відреагувати.

Нагадаємо, що нещодавно Леся Нікітюк разом зі своєю командою тревел-шоу відпочивала на озері Світязь, де зробила кумедний кадр. На знімку телеведуча спокусливо позували у човні, а на тлі стоїть пишнотілий водій заметистої LeМаршрутки.

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Таке фото надихнуло користувачів мережі на створення карикатури. Смішний малюнок опублікували на сторінці "чухраїнці" в Instagram і Facebook.

Популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка нещодавно відпочивала на озері Світязь, відреагувала на свою карикатуру. Кумедний малюнок опублікований на сторінці "чухраїнці" в Instagram і Facebook, під яким у коментарях зірка поставила два смайлики з посмішкою і сердечком. Цілком ймовірно, карикатура їй сподобалася.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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