Соня Плакидюк з Топмодель по-українськи підкорила шикарною розтяжкою

Фотограф Соня Плакидюк поділилася кумедним відео, демонструючи чудову розтяжку. Шанувальники залишилися у захваті від Соні!

Популярна українська фотограф, експерт шоу Топмодель по-українськи Соня Плакидюк часто ділиться з фанатами в Instagram кадрами з життя і різних зйомок.

І ще: Еліна Світоліна поділилася яскравими фото з мальовничої Корсики

Днями знаменитість похвалилася яскравим відео, зробленим біля трейлера з бекстейджа такого улюбленого українцями проєкту як Топмодель по-українськи, позуючи в довгій сукні червоного кольору з величезним ніжно-рожевим бантом на голові. Так, артистка похвалилася шикарною розтяжкою і засвітила довгі ніжки, пожартувавши, що так проводить час між випробуваннями для моделей.

Фоловери залишилися в захваті, не пройшла повз навіть прима-балерина Катерина Кухар.

Це цікаво: Ефектна Хайлі Бібер засвітила ідеальну фігуру в Instagram