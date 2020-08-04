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Соня Плакидюк з Топмодель по-українськи підкорила шикарною розтяжкою

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Соня Плакидюк - фото 1
Соня Плакидюк / instagram

Фотограф Соня Плакидюк поділилася кумедним відео, демонструючи чудову розтяжку. Шанувальники залишилися у захваті від Соні!

Популярна українська фотограф, експерт шоу Топмодель по-українськи Соня Плакидюк часто ділиться з фанатами в Instagram кадрами з життя і різних зйомок.

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Днями знаменитість похвалилася яскравим відео, зробленим біля трейлера з бекстейджа такого улюбленого українцями проєкту як Топмодель по-українськи, позуючи в довгій сукні червоного кольору з величезним ніжно-рожевим бантом на голові. Так, артистка похвалилася шикарною розтяжкою і засвітила довгі ніжки, пожартувавши, що так проводить час між випробуваннями для моделей.

Фоловери залишилися в захваті, не пройшла повз навіть прима-балерина Катерина Кухар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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