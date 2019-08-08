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Леся Нікітюк у бікіні позувала під водоспадом
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Українська телеведуча Леся Нікітюк позувала під щільним струменем води в купальнику з високою талією. Фоловери зірки впізнали місце зйомки в Хмельницькій області.
Ведуча Орла і решки та інших українських телешоу Леся Нікітюк знялася під водоспадом. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Нікітюк стоїть під водоспадом, який зайняв весь фон на знімку. Зірка стала так, що на одну сторону тіла ллється вода. Телеведуча взялася однією рукою за голову, а другу запустила у воду.
Нікітюк позувала в чорному купальнику з бордовою облямівкою і високою талією на трусиках. У коментарі користувачі відзначили, що Леся виглядає просто казково і впізнали місце зйомки – смт Сатанів у Хмельницькій області.
Днями знаменитість також похвалилася доволі відвертим кадром перед зйомками тревел-шоу "Le маршрутка", подорожуючи містами України.
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