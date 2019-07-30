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Лесю Нікітюк не впізнали на обкладинці глянцю

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Зваблива Леся Нікітюк - фото 1
Зваблива Леся Нікітюк / instagram

Ведуча Леся Нікітюк стала героїнею обкладинки популярного глянцю. Однак на фото фанати помітили забагато ретуші, через що розкритикували зірку.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

І ще: Леся Нікітюк знялася на сіновалі

Нещодавно знаменитість похвалилася чудовими новинами у сторіс, ставши головною героїнею серпневого номера українського глянцю "Joy". Так, артистка позувала в класичному костюмі оливкового кольору і ніжно-жовтій сорочці, доповнивши образ натуральним макіяжем.

"Зустрічай серпневий номер JOY з @lesia_nikituk на обкладинці!", – лаконічно підписано в акаунті видання. Фоловери не пройшли повз: "Ура, моя улюблена Леся, вже чекаю", "Не забагато фотошопу?", "Що ви їй з носом зробили?".

Читайте також: Сексуальна Леся Нікітюк показала гарячий кадр зі зйомок нового тревел-шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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