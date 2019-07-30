Лесю Нікітюк не впізнали на обкладинці глянцю

Ведуча Леся Нікітюк стала героїнею обкладинки популярного глянцю. Однак на фото фанати помітили забагато ретуші, через що розкритикували зірку.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала новими знімками в Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалилася чудовими новинами у сторіс, ставши головною героїнею серпневого номера українського глянцю "Joy". Так, артистка позувала в класичному костюмі оливкового кольору і ніжно-жовтій сорочці, доповнивши образ натуральним макіяжем.

"Зустрічай серпневий номер JOY з @lesia_nikituk на обкладинці!", – лаконічно підписано в акаунті видання. Фоловери не пройшли повз: "Ура, моя улюблена Леся, вже чекаю", "Не забагато фотошопу?", "Що ви їй з носом зробили?".

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