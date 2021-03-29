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Леся Нікітюк спокусила мережу ідеальною фігурою у короткому топі

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська шоувумен Леся Нікітюк відправилася у відпустку в спекотний Єгипет. І красуня не упускає можливості продемонструвати шанувальникам свою підтягнуту фігуру у відвертих нарядах.

Так, сексуальна Леся Нікітюк опублікувала Instagram кадр, на якому позувала у крихітному спокусливому топі ніжно-рожевого кольору. Крім цього, Леді Ле приміряла жакет і штанами на гумці у тон топу. Доповнила свій стильний образ зірка сонцезахисними окулярами, а довге волосся сховала за комір.

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Користувачі мережі оцінили нову фотосесію телеведучої і залишили в коментарях безліч компліментів. Також фоловери відзначили, що образ в рожевих тонах добре підкреслив засмагу артистки.

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