Леся Нікітюк спокусила мережу ідеальною фігурою у короткому топі

Українська шоувумен Леся Нікітюк відправилася у відпустку в спекотний Єгипет. І красуня не упускає можливості продемонструвати шанувальникам свою підтягнуту фігуру у відвертих нарядах.

Так, сексуальна Леся Нікітюк опублікувала Instagram кадр, на якому позувала у крихітному спокусливому топі ніжно-рожевого кольору. Крім цього, Леді Ле приміряла жакет і штанами на гумці у тон топу. Доповнила свій стильний образ зірка сонцезахисними окулярами, а довге волосся сховала за комір.

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Користувачі мережі оцінили нову фотосесію телеведучої і залишили в коментарях безліч компліментів. Також фоловери відзначили, що образ в рожевих тонах добре підкреслив засмагу артистки.

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