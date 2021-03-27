911: Слава Камінська представила свій перший сольний трек

Ексучасниця дуету НеАнгели Слава Камінська випустила першу сольну пісню. Вона отримала назву 911. Слухаємо новинку разом на Радіо МАКСИМУМ!

Співачка вже анонсувала прем'єру у своєму Instagram. Раніше вона поділилася фрагментом відео з кліпу, де постала перед глядачами в провокаційній позі.

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У своєму Instagram Камінська опублікувала пост, в якому повідомила, що її новий трек доступний на стрімінгових майданчиках. "Полетіли! Мій перший усвідомлений сольний! Трек вже доступний на всіх цифрових платформах, посилання в описі профілю і в сторіс. Слухайте, коментуйте, не соромтеся і не дзвоніть колишнім неділями. П.с. на сьогодні це ще не все", – написала співачка.

У кліпі вона танцює перед камерою в різних образах – в білому боді, облягаючих чорних шкіряних лосинах, топі з металевого ланцюга і інших. Також крім звичного рудого волосся, в ролику співачка приміряла образ шатенки.

Слава Камінська – 911: слухати онлайн

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