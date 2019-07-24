Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Леся Нікітюк розсмішила підписників оригінальним знімком

  • 14
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна телеведуча Леся Нікітюк розсмішила фанатів фотографією у купальнику, яку опублікувала в мережі. Жартівливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото Леся Нікітюк позує з дошкою для віндсерфінгу на тлі озера. Красуня позувала у закритому купальнику з принтом у вигляді золотих ланцюгів. У кадрі вона стоїть притулившись до дошки спиною.

І ще: Настя Каменських оголилася у ванній на камеру

Шию Нікітюк прикрашала масивна золота прикраса, а на руці красувався браслет того ж відтінку. "Є ще щось вище за мене в цьому світі", – жартівливо прокоментувала знімок телеведуча.

Читайте також: Надя Дорофєєва похвалилася спокусливим тілом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
  • 21 липня, 10:27
  • 388
Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
  • 21 липня, 17:25
  • 980
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1631930
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз