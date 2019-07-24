Леся Нікітюк розсмішила підписників оригінальним знімком

Популярна телеведуча Леся Нікітюк розсмішила фанатів фотографією у купальнику, яку опублікувала в мережі. Жартівливий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на фото Леся Нікітюк позує з дошкою для віндсерфінгу на тлі озера. Красуня позувала у закритому купальнику з принтом у вигляді золотих ланцюгів. У кадрі вона стоїть притулившись до дошки спиною.

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Шию Нікітюк прикрашала масивна золота прикраса, а на руці красувався браслет того ж відтінку. "Є ще щось вище за мене в цьому світі", – жартівливо прокоментувала знімок телеведуча.

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