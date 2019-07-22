Надя Дорофєєва похвалилася спокусливим тілом

Співачка Надя Дорофєєва показала груди і довгі гарні ноги. Артистка завжди виглядає стильно: чи то на концерті, чи у повсякденному житті.

Зірка вибирає яскраві образи і виглядає бездоганно. Кожне фото групи Время и Стекло, солісткою якої Надя є, отримує купу позитивних коментарів. Люди не забувають ставити лайки і захоплюються артисткою.

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В одній з фан-груп Наді оприлюднили фото, зроблені на одному з виступів групи. Дорофєєва наділа короткий топ з довгим рукавами і красиву, довгу, блискучу спідницю з розрізом. Таким чином оголилася стрункою ніжка артистки в сітчастих колготках. Під спідницею були чорні шортики, які зрідка визирали з-під одягу.

Варто відзначити, що спідниця вигідно підкреслює тонку талію співачки. Також з деяких ракурсів можна розглянути татуювання артистки.

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