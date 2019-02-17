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Леся Нікітюк порадувала шанувальників зухвалим знімком у шкіряній міні-спідниці

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Телеведуча Леся Нікітюк - фото 1
Телеведуча Леся Нікітюк / instagram

Популятна українська телеведуча та шоувумен не перестає ділитися з підписниками ефектними кадрами. Так, зірка телеекрану розбурхала мереду черговим спокусливим фото. Заціни!

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала нове провокаційне фото у шкіряній міні-спідниці після того, як вона розлучилася зі своїм коханим.

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"Благословила Дмитровича Сергія Притулу на ефір", – підписала фото зірка.

Користувачі оцінили фотографію телеведучої і були у захваті від її спокусливого вигляду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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