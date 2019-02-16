Даша Астаф'єва підкорила публіку яскравою сукнею

На сторінці артистки з'явилися і інші фотографії в цьому вбранні / instagram

В Україні відбулася прем'єра комедійного фільму Продюсер, в якому Астаф'єва виконала одну з головних ролей. Актриса вирішила поділитися з фанатами фотографіями з прем'єрного показу.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя.

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На світський захід артистка прийшла у скромному, але яскравому платті, що підкреслює струнку фігуру Даші. Червоне оксамитове вбрання зірки переливалося у світлі камер. Волосся Астаф'єва зачесала у пучок на потилиці, в її вухах невеликі червоні сережки, а на обличчі акуратний макіяж.

У підписі до фотографії Даша Астаф'єва написала: "Ми з @sl_ira_shop хороший тандемчик". Варто відзначити, що на сторінці артистки з'явилися і інші фотографії в цьому вбранні. На них Даша роздає автографи шанувальникам і фотографується з ними.

Гортайте фотогалереї:

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