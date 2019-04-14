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Леся Нікітюк похвалилася результатами схуднення: сідниці, як горіх
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Популярна телеведуча Леся Нікітюк – володарка ефектної зовнішності, стрункої фігури і нескінченних ніг. У сторіз Леся опублікувала серію кадрів, на яких показала плаский животик і апетитні форми.
Леді Ле вирішила показати шанувальникам результати свого схуднення і похвалилася ідеальними вигинами і осиною талією в Instagram.
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У сторіз Леся опублікувала серію кадрів, на яких відобразила плаский животик і апетитні форми. Дівчина позує в трендовому в'язаному спортивному костюмі сірого кольору. Облягаючий гольф і лосини прекрасно підкреслили її плавні вигини.
Для наочного ефекту зірка підняла водолазку і зробила кілька селфі з різних ракурсів. "Попостила і знов фіалка розцвіла", – вирішила залишити до мотивуючого фотосету підпис з гумором Леся.
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