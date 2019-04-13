Надя Дорофєєва здивувала підписників нестандартним образом

Популярна співачка завжди яскрава, епатажна, смілива та стильна. На цей раз її образ не виключення. Зацініть, як виглядає Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва демонструє свої підписникам у мережі Інстаграм не лише нові образи, а й свої таланти. Виявляється, співачка і солістка гурту "Время и Стекло" інколи виступає ще й в ролі ді-джея на різних вечірках.

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Для цієї вечірки Дорофєєва обрала смугастий топ від бренду Jatual кислотного жовтого кольору. Завдяки кольору топ і куртка до нього нагадує жилет рятувальників, який світиться у темряві. Образ дівчини довершують джинси із завищеною талією й бешкетна зачіска. Також Надя надала перевагу спокійному макіяжу з акцентом на губах.

"Hey DJ", – підписала фото співачка.

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