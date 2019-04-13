Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

Надя Дорофєєва здивувала підписників нестандартним образом

  • 2
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва

Популярна співачка завжди яскрава, епатажна, смілива та стильна. На цей раз її образ не виключення. Зацініть, як виглядає Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва демонструє свої підписникам у мережі Інстаграм не лише нові образи, а й свої таланти. Виявляється, співачка і солістка гурту "Время и Стекло" інколи виступає ще й в ролі ді-джея на різних вечірках.

І ще: Надя Дорофєєва показала, як відривалася на секретній вечірці

Для цієї вечірки Дорофєєва обрала смугастий топ від бренду Jatual кислотного жовтого кольору. Завдяки кольору топ і куртка до нього нагадує жилет рятувальників, який світиться у темряві. Образ дівчини довершують джинси із завищеною талією й бешкетна зачіска. Також Надя надала перевагу спокійному макіяжу з акцентом на губах.

"Hey DJ", – підписала фото співачка.

До теми: Надя Дорофєєва відверто розповіла про свої табу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3315
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
  • 11 квітня, 16:21
  • 458
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 768
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз