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Леся Нікітюк поділилася провокаційним фото

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Леся демонструє струнку фігуру - фото 1
Леся демонструє струнку фігуру / Online.te.ua

Ведуча Леся Нікітюк поділилася пікантним фото у сексуальній білизні.

Ведвуча проектів "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?" Леся Нікітюк, яка після відпочинку в ОАЕ вирушила на лікування до Туреччини, потішила шанувальників на сторінці в Instagram сексуальним образом.

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Учасниця "Танців з зірками" постала в компанії свого перукаря Артема Чернишова. На фото телезірка відображена у красивій білизні. Леся демонструє струнку фігуру в чорному оксамитовому боді. Кадр був зроблений під час фотосесії Нікітюк для чоловічого журналу XXL.

На сторінці в Instagram Леся також опублікувала яскраві фото з подорожі. Днями вона відвідала "диво-сад" в Дубаї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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