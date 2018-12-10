Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у міні-сукні

Зараз учасниця "Танців з зірками" відновлює сили в теплих краях / instagram

Українська ведуча Леся Нікітюк нарвалася на критику.

Ведуча проектів "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?" Леся Нікітюк, яка нещодавно знялася для чоловічого журналу, здивувала сміливим образом під час відпочинку в ОАЕ.

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Зараз учасниця "Танців з зірками" відновлює сили в теплих краях. На сторінці в Instagram Леся опублікувала яскраві фото з подорожі. Днями вона відвідала "чудо сад" в Дубаї. Для прогулянки Нікітюк вибрала ультракоротке плаття в білизняному стилі. Телезірка похвалилася довгими стрункими ніжками у "нічній сорочці".

Шанувальники залишилися не в захваті від зовнішнього вигляду Лесі. Деякі відзначили, що ведучій варто одягатися скромніше в мусульманській країні.

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